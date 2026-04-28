Bayern Monaco, contatti per il rinnovo del giovane Prescott. Su di lui Chelsea e Juventus

Il Bayern Monaco ha rotto gli indugi per blindare il proprio futuro tra i pali: secondo Sky Germany, il club bavarese intende estendere il contratto di Leonard Prescott oltre la scadenza del 2027 nel più breve tempo possibile. Nonostante non abbia ancora collezionato minuti ufficiali con la prima squadra, il giovane estremo difensore è già diventato una presenza fissa nelle dinamiche dei grandi, accomodandosi in panchina in due occasioni in Bundesliga e ricoprendo il ruolo di vice nei delicatissimi incroci di Champions League contro Atalanta e Real Madrid.

Chelsea e Juventus l'hanno messo nel mirino

L'accelerazione impressa dai dirigenti bavaresi non è casuale, ma dettata dalla pressione delle big europee. Sky riferisce infatti di un interesse concreto da parte di Chelsea e Juventus, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del sedicenne, considerato uno dei prospetti più cristallini nel ruolo. Il Bayern, tuttavia, non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il gioiello del proprio settore giovanile, conscio del potenziale di un ragazzo che ha già respirato l'aria dei grandi palcoscenici continentali.

Dal canto suo, Prescott sembra avere le idee chiare sul percorso di crescita. L'obiettivo a lungo termine del portiere è quello di stabilirsi come titolare inamovibile in un top club d'élite, preferibilmente proprio all'ombra dell'Allianz Arena.