Un talento al giorno, Mario Mitaj: un esterno 'polmonare' per l'Albania

vedi letture

Il talento classe 2003 Mario Mitaj è considerato uno degli astri nascenti dell'Albania che verrà: il terzino sinistro ha grandi capacità aerobiche e ama andare in fondo sulla corsia favorita per mettere in mezzo quanti più palloni possibili per le punte. Un giocatore abile anche tecnicamente, tanto che nell'AEK spesso viene incaricato delle punizioni e anche dei rigori.

Nome: Mario Mitaj

Data di nascita: 18 febbraio 2003

Nazionalità: albanese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: AEK

Assomiglia a: Elseid Hysaj