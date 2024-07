Nuovi terzini per la Juventus: per la mancina piace Mitaj, a destra assalto a Couto

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sui terzini su cui vuole puntare la Juventus per la stagione che verrà. Per la fascia sinistra piace l'albanese Mario Mitaj, calciatore classe 2003 in forza alla Lokomotiv Mosca. Per la destra, invece, l'obiettivo è Yan Couto, classe 2002 del Girona. Col passaggio alla difesa a quattro certi di una conferma Danilo e Cambiaso, mentre sono in uscita sia De Sciglio che Kostic.

Nelle ultime ore, intervistato da 'TMW Radio', il procuratore di Thiago Motta s'è così espresso sul calciomercato della Juventus: "In questo momento con l'arrivo di Thuram cominciano ad esserci diversi giocatori in mezzo. Rabiot può piacere a tanti club, non so se ha ancora dato una risposta alla Juve. Sarebbe meglio se rimanesse, bisogna vedere cosa succederà dopo. Cose reali non credo ci siano. Ci sono Fagioli, Locatelli, il centrocampo con un altro colpo sarebbe completo. Tutto il club stima Rabiot, non solo Motta. Io immagino che la Juve non possa aspettare in eterno, so però di un'offerta al giocatore importante, arrivata a giugno. Se non lo ritenessero importante, non gli avrebbero farto una proposta del genere. Lui però è libero di guardarsi intorno ora".

Poi Alessandro Canovi ha aggiunto: "Cinquanta milioni per Calafiori? Se c'è la domanda, vuol dire che il valore è questo. La Premier purtroppo è questa e per noi è una lotta impari. Loro hanno capacità economiche superiori per la loro situazione economica di campionato e noi non potremo mai competere. Sarà fatta comunque la scelta giusta per tutti alla fine, ne sono certo".