Un talento al giorno, Mohamed Sankoh: il nuovo Lukaku gioca in Bundesliga

In Olanda si parla di lui come il "nuovo Lukaku", forse perché Mohamed Sankoh condivide con il bomber dell'Inter la straripante potenza, che non impedisce loro di essere comunque estremamente pericolosi nello spazio aperto. Può migliorare nel gioco aereo, ma in area di rigore è un cliente davvero difficile per ogni avversario. Il classe 2003 ha avuto modo di migliorarsi ancora con la maglia dello Stoccarda dopo essersi messo in evidenza con lo Stoke City.

Nome: Mohamed Sankoh

Data di nascita: 16 ottobre 2003

Nazionalità: olandese

Ruolo: centravanti

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Romelu Lukaku