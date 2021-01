Un talento al giorno, Vasilios Zagaritis: un terzino sinistro dallo scatto bruciante

Bravo in fase difensiva, dotato di personalità e con uno scatto bruciante che gli consente anche una buona spinta offensiva, pur se non dotatissimo tecnicamente: il Parma ha messo le mani su un terzino sinistro di ottime prospettive, il greco Vasilios Zagaritis, un prospetto che il Panathinaikos non è affatto felice di perdere (al punto da metterlo fuori squadra appena saputo del no al rinnovo contrattuale consegnato dal laterale). I complimenti del tecnico dopo il derby contro l’Olympiakos non hanno favorito la sua permanenza in Grecia tuttavia e l'accordo coi ducali sembra essere questione di ore.

Nome: Vasilios Zagaritis

Data di nascita: 4 maggio 2001

Nazionalità: greco

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Panathinaikos

Assomiglia a: Joan Capdevila