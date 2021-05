Allenatori saltati in B: il singolare primato del Venezia. Contro il Chievo si segna poco

vedi letture

Derby veneto in questo turno preliminare dei play off di Serie B. Il Venezia spera di ripetere quanto fatto in casa contro il Chievo durante la regular season. Vittoria secca dei neroverdi per 3-1 che basterebbe ed avanzerebbe per andare avanti alla ricerca della promozione in A (questo turno si gioca in gara secca).

Storicamente non si segna molto tra queste due squadre in Laguna. 21 le reti segnate complessivamente in 12 precedenti, non si arriva dunque nemmeno a due gol di media. Quattro volte si è verificato lo 0-0 che è il risultato maggiormente ricorrente.

Il Venezia nel corso di questa stagione vanta un singolare primato: è la squadra di B che ha fatto saltare il maggior numero di allenatori. Ben tre tecnici sono stati esonerati o si sono dimessi subito dopo aver giocato contro i neroverdi. Si tratta di Bertotto dell'Ascoli, Toscano della Reggina e Breda del Pescara.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A, B E C)

4 vittorie Venezia

6 pareggi

2 vittorie Chievo Verona

12 gol fatti Venezia

9 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA

1986/1987 Serie C2 Venezia vs Chievo Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VENEZIA

2020/2021 Serie B Venezia vs Chievo Verona 3-1