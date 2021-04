Atalanta e Bologna: chi sarà la cooperativa del gol? Tanti primati nerazzurri

vedi letture

Nove vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Questo è il cammino dell'Atalanta nelle ultime dodici giornate in Serie A. Uno score che permette ai nerazzurri di essere in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Bologna già tranquillo ed è tornato a pareggiare nell'ultimo turno di campionato dopo otto giornate senza divisioni della posta.

A Bergamo la tradizione è nettamente favorevole ai nerazzurri. Il Bologna non vince sul campo dell'Atalanta dal 28 gennaio 2009, quindi parliamo di 12 anni fa. Dopo quella sconfitta gli orobici hanno infilato una serie positiva fatta di 7 vittorie e 2 pareggi.

Atalanta e Bologna (insieme al Torino) si contendono il titolo di cooperativa del gol per questa stagione, avendo mandato a segno la bellezza di 16 giocatori diversi presenti in rosa. La formazione di Gasperini ha ottenuto anche quest'anno un grande contributo dalla panchina, con 14 reti realizzate da giocatori non partiti titolari (primo posto anche in questa graduatoria). Sempre l'Atalanta ha siglato il maggior numero di reti nei primi tempi (33 come la Roma), ma è l'unica squadra di A a non aver fatto centro nei minuti di recupero, né della prima, né della seconda frazione.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

29 vittorie Atalanta

16 pareggi

7 vittorie Bologna

79 gol fatti Atalanta

40 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Bologna 1-2

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Bologna 1-0