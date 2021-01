Balotelli, sfida al passato recente

Il monday night ci riserverà la sfida numero 57 fra Brescia e Monza in Serie B.

L’ultima, con le Rondinelle in casa, fu disputata il 12 marzo 2000 e lunedì saranno trascorsi 7.624 giorni da quell’1-0 firmato Stroppa.

Il bilancio al Rigamonti sorride ai padroni di casa a punti in 22 delle 28 sfide, 13 vittorie più 9 pareggi.

Il più recente segno 2 in schedina risale all’annata 1988-1989, 25esimo turno, 0-1 con Salvadé man of the match.

Colpisce però un altro dato, quello relativo al punteggio più ricorrente. Ne rintracciamo 4 tutti con 4 caps: 1-1, 1-0, 0-1 e, infine, 0-0.

Il Monza a metà campionato si ritrova con 31 punti in classifica, 13 fatti in esterna (3V – 4X – 2P). Il Brescia staziona più in basso a 21, 12 sul proprio campo (3V – 3X – 3P). I brianzoli sono reduci da due pareggi di fila, contro Lecce e Cosenza. I bresciani vengono invece da 2 stop, contro Vicenza e Pisa.

I due club occupano gli estremi opposti della classifica dei clean sheet, vale a scrivere le gare chiuse senza incassare reti al passivo: il Monza è primo con 10, il Brescia ultimo con 1.

Focus sul grande ex che potrebbe scendere in campo: Balotelli col Brescia 2019-2020 ha collezionato 19 gare di Serie A, di cui 10 per intero, marcando 5 reti.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE B)

28 incontri disputati

13 vittorie Brescia

9 pareggi

6 vittorie Monza

37 gol fatti Brescia

19 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Monza 3-1, 23° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Monza 1-0, 26° giornata 1999/2000