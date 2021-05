Bologna-Juventus, fra gol della Generazione Z e digiuni da otre 300 minuti

Nelle più recenti 5 sfide al Dall’Ara il Bologna ha marcato 1 solo gol alla Juventus. E’ successo all’ultima giornata della stagione 2016-2017, quando Taider al 52’ trovò la porta con un tiro da fuori area.

Il vantaggio rossoblù, però, durò poco più di un quarto d’ora, perché al 70’ Dybala fece 1-1, mentre al 94’, Kean di testa trovò la rete del 2-1 per la Vecchia Signora.

Un gol, quello dell’attuale PSG, da record: rappresentò il primo di un calciatore appartenente alla Generazione Z nella Serie A italiana.

Tornando ai felsinei… hanno così in corso un digiuno realizzativo arrivato a quota 308 minuti, escludendo i vari recuperi.

Come arrivano a questo appuntamento le due squadre?

Bologna con 41 punti in classifica, 26 dei quali fatti sul proprio campo (7V – 5X – 6P con 32GF e 29GS). Nelle ultime 6 giornate, però, la banda di Mihajlovic non ha raccolto successi. Il più recente è rappresentato dal 4-1 allo Spezia in occasione del 31esimo turno.

La Juventus va in Emilia Romagna con 75 punti, 31 rastrellati lontano dallo Stadium (8V – 7X – 3P con 33GF e 19GS). E’ reduce da 2 successi senza soluzione di continuità, contro Sassuolo e l’Inter. Soprattutto, è fresca di conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta. La quinta negli ultimi dieci anni, la quattordicesima della sua storia.

Fra le tante statistiche da segnalare attenzione a… la coop del gol in maglia rossoblù: 16 marcatori differenti, soltanto Torino e Udinese con 17 hanno saputo fare meglio.

CONFRONTI A BOLOGNA IN CAMPIONATO (SERIE A E SERIE B)

74 incontri disputati

18 vittorie Bologna

23 pareggi

33 vittorie Juventus

74 gol fatti Bologna

100 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Juventus 0-1, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Juventus 0-2, 27° giornata 2019/2020