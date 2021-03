ChievoVerona-Vicenza di B viaggia a 4 gol/match

Chiamiamola seconda giovinezza. Perché a trentacinque primavere compiute è già in doppia cifra a livello di marcature. L’ultima volta che c’era riuscito in campionato correva la stagione 2008-2009 e vestiva la casacca del Cittadella.

Di chi stiamo scrivendo? Di Riccardo Meggiorini, l’attaccante del Vicenza. Il biancorosso ha marcato 4 gol nelle ultime 3 giornate (con rete capolavoro al Pisa che a molti ha ricordato quella dell’interista Djorkaeff contro la Roma) arrivando a quota 10 nella Serie B 2020-2021. Pensare che nei primi 23 turni (ma ne aveva giocati solo 20) aveva trovato solo 6 reti.

E lunedì sera Meggiorini incontrerà al sue ex squadra, quel ChievoVerona col quale vanta 148 caps fra Serie A e cadetteria per 23 gol fatti. Curiosità: mai l’attaccante originario di Isola della Scala era andato in doppia cifra con i colori gialloblù addosso.

Mussi volanti e nobile provinciale vengono entrambi da un successo con 3 gol marcati. Il ChievoVerona per 3-0 sul Pordenone, il Vicenza per 3-1 sulla Cremonese.

Il bilancio dei precedenti, cadetteria più Serie C, è tutto sommato in equilibrio. I padroni di casa sono sì in vantaggio, ma di una sola lunghezza nei successi, 2-1, e di 2 sul fronte dei gol, 12-10. Fra l’altro nel secondo livello del calcio italiano regna una certa stabilità: un successo per parte e un segno X.

A colpire nei ChievoVerona-Vicenza di cadetteria è tuttavia la media gol/match, uguale a 4, con ben 12 segnature in totale, 5 per i gialloblù, 7 per i biancorossi. Soprattutto, entrambe le compagini in campo sempre a segno.

All’andata fu pareggio col punteggio di 1-1: Gori al 45’, Margiotta al 74’.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

2 vittorie ChievoVerona

4 pareggio

1 vittoria Vicenza

12 gol fatti ChievoVerona

10 gol fatti Vicenza

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Vicenza 1-4, 37° giornata 1994/1995

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

ChievoVerona-Vicenza 2-1, 40° giornata 2007/2008