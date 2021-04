Con De Paul-Cuadrado 15 assist vincenti per Udinese-Juventus

L’anno scorso l’Udinese si impose col punteggio di 2-1: vantaggio ospite con De Ligt al 42’, Nestorovski al 52’ e Fofana al 91’ per il ribaltone dei locali.

Ma era una Vecchia Signora che alla vigilia del match contava 8 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice e che nel turno successivo avrebbe matematicamente conquistato il nono tricolore consecutivo.

La più recente vittoria dei piemontesi è pertanto rappresentata dal 2-0 nel 2018-2019: Bentancur al 33’ e Ronaldo al 37’.

Il bilancio dei precedenti sorride ai bianconeri ospiti, avanti per numero di vittorie, 27-6, e gol marcati, 88-34, mentre i segni X ammontano a 14.

A questo appuntamento i due club arrivano con stati d’animo opposti.

L’Udinese 39 punti, 18 alla Dacia Arena (5V – 3X – 8P), è reduce dal successo sul campo del Benevento. La Juventus 66 punti, 25 lontani dall’Allianz Stadium (6V – 7X – 3P), viene dall’1-1 di Firenze.

Ma se i friulani hanno praticamente centrato l’obiettivo salvezza. I piemontesi con gli ultimi risultati hanno complicato non poco la rincorsa a un posto nella prossima Champions League.

E il digiuno di gol di Cristiano Ronaldo ha visto avvicinarsi i vari concorrenti al trono di capocannoniere della Serie A (Lukaku a meno 4, Muriel e Simy a meno 6).

Curiosità per la sfida fra due membri della top ten degli assistman: Cuadrado è davanti a tutti con 9, De Paul segue con 6 passaggi vincenti.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)*

47 incontri disputati

6 vittorie Udinese

14 pareggi

27 vittorie Juventus

34 gol fatti Udinese

88 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 0-3, 15° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 2-1, 35° giornata 2019/2020

* Compreso lo spareggio al termine del campionato 1998/1999.