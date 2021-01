Conte, Stroppa e quel Pescara-Juventus 1-6

vedi letture

Fra Antonio Conte e Giovanni Stroppa c’è solo un precedente scontro diretto in Serie A. Era la stagione 2012-20913 e Pescara-Juventus terminò col tennistico punteggio di 1-6.

Sarà invece una prima per l’ex CT, ma solo nel massimo campionato, col Crotone. Perché Conte e i Pitagorici sono già stati avversari in cadetteria. Nel 2006-2007 arrivò un successo per 2-1 guidando l’Arezzo. Quindi nel 2010-2011 ecco un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, e una vittoria ancora per 2-1 dalla panchina del Siena.

Stroppa l’Inter l’ha sfidata sempre una volta e nella stagione 2012-2013, fu sconfitta col Delfino per 0-3.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E STROPPA IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Stroppa

6 gol fatti squadra di Conte

1 gol fatto squadra di Stroppa

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL CROTONE IN CAMPIONATO

2 vittorie Conte

1 pareggio

0 vittorie Crotone

4 gol fatti squadre di Conte

2 gol fatti Crotone

TUTTI I PRECEDENTI FRA STROPPA E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Stroppa

0 pareggi

1 vittoria Inter

0 gol fatti squadra di Stroppa

3 gol fatti Inter