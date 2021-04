Contro il Benevento Lazio in stile Roma oppure Juventus?

vedi letture

Dopo le due sconfitte rimediate negli scontri diretti della stagione 2017-2018, il Benevento nel girone d’andata è riuscito a strappare il primo punto in campionato alla Lazio.

E’ successo grazie al pareggio per 1-1: Immobile al 25’ per gli ospiti, Schiattarella al 45’ per i locali.

Delle sei big del calcio italiano, soltanto Juventus, per l’appunto Lazio, e Roma non sono riuscite a vincere al Vigorito in questo torneo. Domenica prossima i biancocelesti faranno come i bianconeri (KO allo Stadium) oppure i giallorossi (vittoriosi all’Olimpico)? Una domanda che non ha una risposta scontata.

Lo dimostrano alcune statistiche di rendimento legate a questo campionato.

Sul fronte delle coop del gol, vale a dire il numero di giocatori mandati a rete, i campani hanno fatto meglio dei laziali. La squadra di Filippo Inzaghi conta 14 bomber differenti, quella di Simone Inzaghi si ferma a 9 (peggior dato della Serie A).

Di riflesso gli Aquilotti sono davanti agli Stregoni per numero di reti trovate con giocatori subentrati, 6-3, e per differenza di punti raccolti dal primo tempo al triplice fischio finale, +14 contro +3.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Lazio

0 pareggi

0 vittorie Benevento

6 gol fatti Lazio

2 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Benevento 6-2, 30° giornata 2017/2018