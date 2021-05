Cosmi imbattuto con Juric, ma non vince col Crotone dal 2002. Il croato in Calabria...

Serse Cosmi e Ivan Juric, prima di stasera, si sono affrontati due volte da allenatori. Due incroci che fanno riferimento al campionato di Serie B 2015/16 nel corso del quale il Trapani allenato dall'attuale tecnico del Crotone, ha vinto nettamente in casa proprio con il Crotone allora di Juric per 3-0 e poi è andato a pareggiare in Calabria per 0-0.

Cosmi-Verona? Il bilancio della sfida è in assoluto equilibrio con 2 vittorie e 8 gol realizzati per parte. L'allenatore umbro però non vince contro i gialloblu da Perugia-Verona 3-1 del 27 gennaio 2002.

Come detto Juric ha anche allenato il Crotone nella sua carriera, quindi è anche un ex di questa sfida. E' successo nella stagione 2015/16 in Serie B, conclusasi con la storica, promozione in A dei calabresi. Il croato contro il Crotone non ha mai perso: due vittorie e un pari nei tre precedenti.

TUTTI I PRECEDENTI COSMI VS JURIC

1 vittoria Cosmi

1 pareggio

3 gol fatti squadre Cosmi

0 gol fatti squadre Juric

TUTTI I PRECEDENTI COSMI VS VERONA

2 vittorie Cosmi

3 pareggi

2 vittorie Verona

8 gol fatti squadre Cosmi

8 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS CROTONE

2 vittorie Juric

1 pareggio

0 vittorie Crotone

7 gol fatti squadre Juric

4 gol fatti Crotone