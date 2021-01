D'Aversa vs Ranieri, manca il pareggio. E l'ultima stagione chi era in trasferta...

vedi letture

Quarto scontro diretto tra D'Aversa e Ranieri in qualità di allenatori. Nei tre precedenti non troviamo traccia di pareggi e il tecnico romano, attualmente alla Sampdoria, è in vantaggio in fatto di vittorie. Anche l'anno scorso i due erano rispettivamente a Parma e Genova e si sono divisi le affermazioni con una particolarità: entrambi hanno vinto fuori casa.

La vittoria del Parma sulla Samp, ovvero l'1-0 dell'8 dicembre 2019 a Marassi, è stata anche la prima affermazione di D'Aversa contro i blucerchiati. In quattro gare lo score resta però negativo per il tecnico nato a Stoccarda in Germania.

Ranieri, nella sua lunga carriera da tecnico, è stato anche sulla panchina del Parma che ha condotto ad una clamorosa salvezza nella stagione 2006/07, grazie ad una serie importante di risultati positivi: 7 vittorie, 6 pareggi e solamente 3 sconfitte in 16 partite. Contro i gialloblu, Ranieri è in vantaggio 9 vittorie contro 5 e si è imposto in 3 delle ultime 4 sfide.

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS RANIERI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria D'Aversa

0 pareggi

2 vittorie Ranieri

4 gol fatti squadre D'Aversa

5 gol fatti squadre Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS SAMPDORIA

1 vittoria D'Aversa

1 pareggi

2 vittorie Sampdoria

6 gol fatti squadre D'Aversa

8 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS PARMA

9 vittorie Ranieri

7 pareggi

5 vittorie Parma

30 gol fatti squadre Ranieri

24 gol fatti Parma