Da oggi a martedì il Benevento potrebbe conoscere il proprio destino

vedi letture

C’è solo un precedente Benevento-Crotone di Serie A.

Andò in scena alla 25esima giornata della stagione 2017-2018. Terminò con 5 reti e il successo dei giallorossi. Questo il tabellino dei marcatori: Crociata all’11’, Sandro al 37’, Viola al 65’, Benali al 73’, Diabaté all’89’.

Se a quello appena ricordato aggiungiamo i due scontri diretti in cadetteria e terminati sempre col segno 1 in schedina, ecco che raggiungono quota 3 le vittorie consecutive dei campani.

Il più recente colpo esterno dei calabresi?

Nella finale di ritorno dei play-off 2008-2009. Al fischio conclusivo dell’arbitro Gallione fu 0-1. Match winner di quella sfida risultò Caetano. Un successo importante, perché considerando l’1-1 della gara d’andata significò promozione in Serie B per i rossoblù.

Stato di forma.

Benevento con 31 punti in classifica, 12 dei quali raccolti al Vigorito (2V – 6X – 10P con 18GF e 38GS). Crotone che risponde con 21, però solo 5 in trasferta (1V – 2X – 15P con 21GF e 56GS).

I sanniti sono costretti a vincere se vogliono tenere accesa la fiammella della salvezza. Tanto più dopo il successo dello Spezia nello scontro diretto col Torino di ieri pomeriggio. I punti di distacco dai granata sono, infatti, 4 e potrebbero calare a 1. Ma Belotti e compagni hanno sempre da recuperare la sfida con la Lazio.

Pertanto fra questo pomeriggio e martedì sera potrebbe decidersi il destino dei giallorossi.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

13 vittorie Benevento

3 pareggi

5 vittorie Crotone

31 gol fatti Benevento

16 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Crotone 3-2, 25° giornata 2017/2018