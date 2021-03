Dal gol di Sorce (unico in A) al Cornelius day

vedi letture

La prima volta di un Parma-Genoa in Serie A fu proprio in occasione di una 28esima giornata. Stagione 1990-1991. Al fischio finale fu 2-1 per i gialloblù. Questa la sequenza dei gol: Melli al 33’, Ferroni al 35, Sorce al 64’.

Per Giovanni Sorce, centrocampista classe 1969, fu quello l’unico gol in Serie A su 25 presenze messe assieme fra il 1990-1991 e il 1993-1994, tutte raccolte con la casacca dei Ducali.

Il bilancio dei precedenti, 22 fra Serie A e cadetteria, vede in vantaggio i padroni di casa.

La passata stagione fu il Cornelius day, nel senso che l’attaccante danese mise a segno una tripletta in soli dieci minuti (conteggiando anche l’extra time): al 42’, nel recupero del primo tempo, al 50’. La più recente vittoria degli ospiti risale al 2014/2015, 1-2 firmato Perotti, Coda, Matri.

Come arrivano i due club a questa sfida salvezza?

Il Parma nell’ultimo turno ha ritrovato contro la Roma quella vittoria che nei precedenti 17 impegni di campionato non aveva mai colto. In casa conta 11 punti frutto di 2 successi, 5 segni X, 7 sconfitte.

Il Genoa viene dall’1-1 con l’Udinese. Lontano dal Ferraris ha fatto 11 punti grazie a 2 affermazioni, 5 pareggi, 6 battute d’arresto.

Curiosità sui calci di rigore.

I rossoblù ne hanno calciato 1 soltanto. Di riflesso i gialloblù ne hanno affrontati 1 soltanto.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

22 incontri disputati

10 vittorie Parma

10 pareggi

2 vittorie Genoa

27 gol fatti Parma

14 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Genoa 2-1, 28° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Genoa 5-1, 8° giornata 2019/2020