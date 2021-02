Di Francesco-Gasperini uno scontro sinonimo di reti. Le difficoltà di Difra

Dal 2015 ad oggi ci sono stati nove incontri tra Di Francesco e Gasperini. Di queste nove partite, una sola se l'è aggiudicata l'attuale allenatore del Cagliari (Atalanta-Roma 0-1 del 20 agosto 2017). Segno che Difra qualche problema lo sta riscontrando ad affrontare il proprio collega. Tra l'altro all'andata in questo campionato i nerazzurri hanno travolto i rossoblu, vincendo 5-2. 50 gol in 13 partite (siamo ad una media di quasi 4 gol a match): le sfide tra Di Francesco e Gasperini sono sinonimo di reti e spettacolo e uno 0-0 non si è mai verificato.

Quell'1-0 a Bergamo che abbiamo già citato è anche l'ultimo successo di Di Francesco contro l'Atalanta. Una storia quella del tecnico abruzzese contro i nerazzurri fatta più di dispiaceri che di gioie (3 sue vittorie contro le 7 degli orobici, più sei pareggi).

Gasperini contro il Cagliari invece...è perfettamente in equilibrio. In venti partite giocate contro i sardi, troviamo nove affermazioni per entrambi i soggetti in questione. Due soli invece i pareggi, l'ultimo dei quali è Cagliari-Genoa 1-1 del 9 novembre 2014.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS GASPERINI (CASA E FUORI CASA)

3 vittorie Di Francesco

4 pareggi

6 vittorie Gasperini

22 gol fatti squadre Di Francesco

28 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS ATALANTA

3 vittorie Di Francesco

6 pareggi

7 vittorie Atalanta

20 gol fatti squadre Di Francesco

27 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS CAGLIARI

9 vittorie Gasperini

2 pareggi

9 vittorie Cagliari

29 gol fatti squadre Gasperini

26 gol fatti Cagliari