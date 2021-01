Di Maschio il primo gol. Chi segnerà il cinquantesimo?

E’ il 9 marzo 1958 quando l’argentino Humberto Maschio segna il primo gol in un Bologna-Verona di campionato. Una rete decisiva per il successo dei rossoblù che arrivò col più classico degli 1-0. Dopo altri 24 incontri ecco che le reti negli scontri diretti fra i due club e con i felsinei squadra di casa hanno raggiunto quota 49, fra Serie A e cadetteria.

Insomma, il primo che marcherà sabato pomeriggio metterà la firma sul centro numero 50.

Negli ultimi tre incroci sono comparsi tutti i segni possibili in schedina.

Nel 2015-2016 fu 0-1: Samir al 42’ di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel 2016-2017 ecco un 2-0: Verdi al 31’ di sinistro su punizione e Nagy al 94’ di sinistro su azione.

Nel 2019-2020 è finita 1-1: Bani al 21’ di sinistro su corner e Borini all’81’ con un colpo di testa.

Insomma, sono mancati soltanto i gol di destro…

Il bilancio totale die faccia a faccia sorride agli emiliano romagnoli, 11-4 sul fronte dei successi, mentre i pareggi ammontano a 10, 30-19 per reti marcate.

I rossoblù contano 17 punti in classifica, 11 fra le mura del Dall’Ara, e domenica sono usciti sconfitti dalla sfida in casa del Genoa. Non conquistano i tre punti tutti assieme dal nono turno. Prima del KO al Ferraris avevano inanellato 5 pareggi senza soluzione di continuità. I gialloblù di punti ne hanno invece 27, 13 lontano dal Bentegodi, e in questo 2021 ne hanno già incamerati 7. La scorsa settimana hanno avuto la meglio sul Crotone.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

11 vittorie Bologna

10 pareggi

4 vittorie Hellas Verona

30 gol fatti Bologna

19 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Hellas Verona 1-0, 24° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Hellas Verona 1-1, 20° giornata 2019/2020