Due sconfitte che hanno fatto perdere il treno Champions alla Lazio. Il Torino...

Due sconfitte nelle ultime tre partite per la Lazio che così ha perso il treno Champions. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League. Il Torino invece cerca il punticino che darebbe ai granata la certezza matematica di partecipare alla prossima Serie A. L'harakiri del Benevento contro il Crotone ha dato una bella iniezione di fiducia a questa squadra che aveva preso due sonore scoppole di fila contro Milan e Spezia (due pesanti sconfitte per 7-0 e 4-1).

23 volte si è imposta la Lazio in casa contro il Torino, contro le 11 dei piemontesi. Ma il risultato più ricorrente è il pareggio che si è verificato per ben 31 volte. Ultimo successo del Toro nell'Olimpico biancoceleste è datato 11 dicembre 2017. 17 punti in casa e 18 fuori, il Torino è andato meglio in trasferta rispetto che tra le mura amiche.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

23 vittorie Lazio

31 pareggi

11 vittorie Torino

87 gol fatti Lazio

57 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Lazio vs Torino 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Torino 4-0