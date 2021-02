Fiorentina-Inter non finisce al 90’

vedi letture

Nell’ultimo quinquennio tutte e due le squadre in campo hanno marcato gol.

Non solo.

Nelle ultime tre stagioni c’è sempre scappato il segno X al termine dei Fiorentina-Inter di campionato.

Nel 2017-2018 fu 1-1: Icardi al 55’ e Simeone al 91’. Nel 2019-2020 altro 1-1: Borja Valero all’8’ e Vlahovic al 92’. Nel 2018-2019 ecco un 3-3: autogol di De Vrij al 1’, Vecino al 6’, Politano al 40’, Perisic su rigore al 52’, Muriel al 74’, Veretout su rigore al 101’.

Insomma, la storia recente della sfida ci racconta che a deciderla è un gol marcato nei minuti di ricupero del secondo tempo.

Almeno in Serie A, perché nell’ultimo faccia a faccia di Coppa Italia, qualche settimana fa, man of the match fu Lukaku al 119’.

Ma quante reti hanno marcato le due squadre nell’extra time della ripresa in questo campionato? La Fiorentina è ferma a quota zero, l’Inter ne conta già un paio.

Quello di venerdì sarà, anche, il quarto Fiorentina-Inter alla 21esima giornata di Serie A. Il bilancio dei precedenti in questo particolare turno racconta di 1 vittoria viola e 2 segni X, con 8 gol fatti dai giocatori locali e 5 da quelli in trasferta. Nel 1941-1942 fu 4-1: tripletta di Gei e Penzo da un lato, autogol di Baldini dall’altro. Nel 1992-1993 fu 2-2: Batistuta e autogol di Paganin per i toscani, doppietta di Ruben Sosa per i lombardi. Nel 1994-1995 altro 2-2: Rui Costa a Batistuta per i gigliati, Berti e Orlandini per i nerazzurri.

Chiusura sulle ultime volte.

Il più recente segno 1 in schedina è del 2016-2017, 5-4. L’ultima vittoria meneghina è del 2013-2014, 1-2.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

82 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

35 pareggi

18 vittorie Inter

125 gol fatti Fiorentina

94 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Inter 3-0, 27° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Inter 1-1, 16° giornata 2019/2020