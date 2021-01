Fiorentina, l'infilata positiva col Bologna. Ma gennaio evoca bei ricordi ai rossoblu

Il successo clamoroso con il punteggio di 3-0 ottenuto sul campo della Juventus, è servito alla Fiorentina per rompere un lungo digiuno di vittorie che durava da due mesi e per risalire in classifica. Sono comunque tre i risultati utili consecutivi per la squadra allenata da Prandelli (una vittoria e due pareggi). Il Bologna fino all'undicesima giornata (compresa) non aveva mai pareggiato. Da quel momento in poi riesce solo a dividere la posta con i propri avversari (tre pari di fila).

Dal 1989 in poi il Bologna ha vinto due sole volte a Firenze contro i viola. Ultimo successo è il 2-1 del 2010. Era gennaio anche allora ma il 17. Dopo quella battuta d'arresto sette vittorie e due pareggi ottenuti dalla Fiorentina in casa coi rossoblu. Nella storia di questa sfida c'è anche una vittoria a tavolino a favore degli emiliani. Anche questa è arrivata di gennaio, il 2 per l'esattezza, ma del 1955. L'invasione di campo di alcuni tifosi gigliati fu punita dal giudice sportivo con la sconfitta nella gara e la squalifica dell'attuale Artemio Franchi. C'è da dire che comunque il punteggio nel momento della sospensione del match era già di 3-1 per i felsinei.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

38 vittorie Fiorentina

17 pareggi

13 vittorie Bologna

94 gol fatti Fiorentina

55 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Bologna 1-3

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Bologna 4-0