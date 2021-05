Firenze vuol dire scudetto perduto per il Napoli. Senza reti subite, gli azzurri...

Cinque risultati utili consecutivi (2 vittorie e 3 pareggi): la Fiorentina sta vivendo la serie migliore di tutta la stagione, quella che gli ha consentito di conquistare la matematica salvezza. Il Napoli ha già fatto 13 (10 vittorie e 3 pareggi nelle ultime giornate) e punta a fare 14 per inseguire un piazzamento valido per la prossima Champions League.

Firenze è diventato per il Napoli sinonimo di uno Scudetto perduto: la sconfitta per 3-0 subita il 29 aprile 2018, dette il via libera alla Juventus per conquistare il titolo tricolore nella stagione 2017/18. Quella è stata anche l'ultima vittoria interna viola contro gli azzurri: quella numero 37 (contro le 16 dei partenopei).

Il Napoli ha chiuso 13 partite senza prendere gol: dovesse non subirne contro la Fiorentina, raggiungerebbe in testa l'Inter con 14 clean sheet. Due sole reti realizzate da giocatori partiti dalla panchina e per giunta nella stessa gara (in Fiorentina-Spezia Castrovilli ed Eysseric). Solo il Crotone ha avuto un contributo minore in questo senso con zero! Dieci i rigori fischiati contro la compagine gigliata: solo l'Udinese ha fatto peggio con 12.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

37 vittorie Fiorentina

18 pareggi

16 vittorie Napoli

112 gol fatti Fiorentina

62 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Napoli 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Napoli 3-4