Fra Virtus Entella e Cittadella manca il fattore X

Quello in programma domani, lunedì 4 gennaio, sarà il quinto scontro diretto di campionato Virtus Entella-Cittadella. Una sfida pertanto relativamente giovane, sempre andata i scena in cadetteria, ma con già diverse curiosità che la contraddistinguono.

A cominciare dall’assenza di pareggi. Nei primi due scontri diretti, infatti, si imposero i padroni di casa, negli ultimi due hanno avuto la meglio gli ospiti. Non solo. Mai un punteggio ha concesso il bis, nel senso che s’è presentato in più di un’occasione.

A se allarghiamo la nostra analisi anche ai match occorsi in Veneto… ecco che fra Virtus Entella e Cittadella mai c’è scappato un segno X.

I biancocelesti arrivano a questo appuntamento dopo aver raccolto 6 punti negli ultimi due turni. In classifica sono penultimi a quota 11. Al Comunale contano 1 successo, 1 pareggio e 6 battute d’arresto. I granata dopo il rinvio del match-derby col ChievoVerona hanno fatto 2-2 nella sfida al vertice col Lecce. Il loro bottino è di 27 punti (ma devono ancora recuperare due giornate), 10 dei quali accumulati lontano dal Tombolato per via di 3 successi, 1 segno X, 2 sconfitte.

Ci sono un paio di graduatorie di rendimento che rendono ancora più interessante questo incrocio.

Le due compagini sono agli opposti per differenza punti fra primo tempo e classifica in corso di validità. Il Cittadella vanta un +6 da 21 a 27, l’Entella un -6, da 17 a 11. Per ultimo, i granata andati a rete sono il doppio dei biancocelesti, 14-7.

CONFRONTI DIRETTI A CHIAVARI (SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Virtus Entella

0 pareggi

2 vittorie Cittadella

8 gol fatti Virtus Entella

6 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A CHIAVARI (SERIE B)

Virtus Entella-Cittadella 2-1, 30° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A CHIAVARI (SERIE B)

Virtus Entella-Cittadella 2-3, 38° giornata 2019/2020