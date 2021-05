Gasperini sempre vincente contro Inzaghi. E in fatto di gol comanda per 10-3

Percorso netto quello di Gian Piero Gasperini, Atalanta, quando ha sfidato il collega Filippo Inzaghi, Benevento.

I due allenatori, infatti, sono stati faccia a faccia per 4 volte in Serie A e in ogni occasione ha avuto la meglio la squadra dell’attuale nerazzurro: il Genoa nella stagione 2014-2015; l’Atalanta nel 2018-2019 (quando Inzaghi era a Bologna) e nel girone d’andata di questo stesso torneo.

Pesante la differenza nei gol marcati: 10-3 per la squadre di Gasperini.

E l’Atalanta arriva a questo appuntamento col miglior attacco della Serie A 2020-2021…

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E INZAGHI IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

0 pareggi

0 vittorie Inzaghi

10 gol fatti squadre di Gasperini

3 gol fatti squadre di Inzaghi