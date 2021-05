Genoa-Sassuolo, match da calciomercato

Sul prato del Ferraris il giocatore più seguito sarà senz’altro Gianluca Scamacca.

L’attaccante rossoblù, ma in prestito dai neroverdi, ha messo assieme in questo torneo 24 presenze e 7 gol (secondo miglior marcatore del Genoa dopo Mattia Destro), cui dobbiamo aggiungere anche 2 assist vincenti per i compagni (e, purtroppo per lui e i tifosi del Grifone, 1 autorete).

Nella stagione 2017-2018 assaggiò la Serie A proprio indossando la casacca del Sassuolo. Con gli emiliani totalizzò 3 caps per un totale di 38 minuti in campo senza effettuare marcature o passaggi decisivi.

E stando ai rumors di calciomercato quest’estate l’attaccante romano sarà oggetto di diverse trattative.

Il bilancio dei Genoa-Sassuolo di campionato sorride ai padroni di casa.

I liguri sono in vantaggio per vittorie, 4-1, e marcature, 11-7. In 2 occasioni l’incrocio è terminato col segno X.

Curioso l’andamento degli scontri diretti dal 2013-2014 in poi: vittoria del Genoa, pareggio, vittoria del Genoa, successo del Sassuolo, vittoria del Genoa, pareggio, vittoria del Genoa. Stando a questa serie stavolta dovrebbe comparire il segno 2 in schedina.

Ma i ragazzi di mister Ballardini (auguri: 100 panchine in Serie A con il Vecchio Balordo) vorranno riscattare lo stop accusato un girone fa al Mapei Stadium di Reggio Emilia. All’andata, difatti, fu 2-1 per i neroverdi: Boga al 54’, Shomurodov al 64’, Raspadori all’83’.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

7 incontri disputati

4 vittorie Genoa

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti Genoa

7 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 2-0, 18° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 2-1, 18° giornata 2019/2020