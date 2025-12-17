Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:56
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la sedicesima giornata della Serie A 2025-2026, turno che sarà composto soltanto da 6 partite, per via degli impegni di Napoli, Inter, Bologna e Milan in Supercoppa Italiana.

Juventus-Roma, Sozza Simone
Lazio-Cremonese, Pairetto Luca
Cagliari-Pisa, Fourneau Francesco
Fiorentina-Udinese, Mariani Maurizio
Genoa-Atalanta, Abisso Rosario
Sassuolo-Torino, Calzavara Andrea

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (7 – 2; 1 vittoria squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (57 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (9 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (121 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (17 – 3; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (52 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (183 – 15; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (253 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (156 – 14; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (34 – 4; 4 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (216 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
La Penna Federico (91 – 12; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (41 – 5; 6 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (49 – 6; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (139 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Mariani Maurizio (173 – 14; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (67 – 9; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (229 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (138 – 13; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (83 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (70 – 10; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Sozza Simone (68 – 7; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (32 – 4; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
