Quella 'tradizione' che si è instaurata tra Gasperini e Fabregas

Gian Piero Gasperini contro Cesc Fabregas. Il posticipo della 15esima giornata ci propone questo scontro tra allenatori, giunto al suo terzo appuntamento in assoluto. Lo scorso anno, nei primi due match, si è imposto sempre chi giocava fuori casa. Una tradizione che verrà rispettata? I tifosi della Roma ovviamente sperano di no, mentre quelli del Como puntano a questa ipotesi.

Scendendo nello specifico alla quinta giornata dello scorso campionato scherzetto del Como di Cesc a Bergamo dove l’Atalanta di Gasp è caduta per 3-2. Al ritorno però la rivincita, con i nerazzurri che si sono imposti per 2-1.

Il Como è tornato in A l’anno scorso dopo una lunga assenza e ha deciso di puntare su un tecnico totalmente nuovo per il campionato italiano. Per queste ragioni i precedenti tra Gasperini e Fabregas sono gli stessi che ritroviamo tra Gasp contro Como.

Per una coincidenza, Fabregas ha lo stesso score che ha con Gasperini anche contro la Roma, solo che ha vinto in casa e perso fuori. Con il 2-0 inflitto ai giallorossi al Sinigaglia, ha preso il via un’altra stagione per i lariani che hanno ingranato una marcia importante.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FABREGAS

1 vittoria Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Fabregas

4 gol fatti squadre Gasperini

4 gol fatti squadre Fabregas

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS COMO

1 vittoria Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Como

4 gol fatti squadre Gasperini

4 gol fatti Como

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS ROMA

1 vittoria Fabrega

0 pareggi

1 vittoria Roma

3 gol fatti squadre Fabregas

2 gol fatti Roma