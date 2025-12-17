È sfida da cartellino rosso e con l'allergia ai pareggi

Dopo il segno X nel primissimo faccia a faccia di cadetteria, 2-2 nel 2012-2013 in Campania, ecco 3 vittorie bianconere e 2 successi gialloblù.

Insomma, fra Cesena e Juve Stabia il pareggio è davvero cosa più unica che rara!

Sul campo del Cavalluccio nel 2012-2013 terminò col punteggio di 3-1 (Succi al 38’, Martinelli al 49’, David Meza al 79’, Succi al 90’); nel 2013-2014 ecco un 1-0 (Cascione su rigore al 56’); la stagione scorsa, 2024-2025, è finita 1-2 (autorete di Mangraviti al 21’, Adorante al 53’, Shpendi al 57’).

Considerando anche l’1-0 in Juve Stabia-Cesena (Floriani Mussolini al 21’) del passato campionato ci accorgiamo che le due punture delle Vespe sono arrivate proprio in occasione degli ultimi due faccia a faccia con punti in palio.

Come arrivano a questo match i club?

Entrambi in zona play-off, i bianconeri sono a quota 30 punti (9V – 3X – 4P con 24GF e 17GS), di cui 14 sul proprio campo (4V – 2X – 1P con 12GF e 7GS). OK negli ultimi 3 turni (V-X-V), lo scorso weekend ha fatto 3-2 sul Mantova. Al Manuzzi viene da 4 successi consecutivi (Carrarese, Avellino, Modena, Mantova). I gialloblù rincorrono a 22 (5V – 7X – 4P con 17GF e 19GS), ma soltanto 6 in trasferta (1V – 3X – 4P con 8GF e 16GS). È reduce dal 2-0 sull’Empoli. L’unica affermazione lontano dal Menti risale allo scorso 20 settembre, 3-1 sullo Spezia. Nelle ultime 3 trasferte, invece, non ha marcato gol (Frosinone, Sampdoria, Modena).

PS: al termine dei 3 Cesena-Juve Stabia contiamo 3 espulsioni. Doppio rosso nel 2012-2013 (Comotto fra i locali, Mezavilla per gli ospiti). Doppio giallo nel 2013-2014 (lo stabiese Baraye).

TUTTI I PRECEDENTI A CESENA (SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Cesena

0 pareggi

1 vittoria Juve Stabia

5 gol fatti Cesena

3 gol fatti Juve Stabia

LA PRIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Juve Stabia 3-1, 40° giornata 2012/2013

L’ULTIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Juve Stabia 1-2, 31° giornata 2024/2025