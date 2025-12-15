La miglior difesa che non ti aspetti e i 75 anni di digiuno comasco

La Roma è una delle due squadre di A a non aver ancora pareggiato una partita (l’altra è l’Inter). La formazione giallorossa arriva all’incontro con il Como avendo perso le ultime due gare di campionato. Nel corso dell’ultima giornata i lariani hanno subito la seconda sconfitta stagiionale. Entrambi i ko sono arrivati lontano dalle mura amiche.

C’è una sola vittoria in campionato del Como in casa della Roma ed è anche molto datata ormai. E’ del 23 aprile 1950, uno 0-1 con gol di Lipizer. Parliamo di qualcosa come 75 anni fa.

La Roma non segna tantissimo, ma subisce pochissime reti. E’ ancora la miglior difesa della Serie A, l’unica squadra rimasta ad una cifra (8 gol incassati).

La compagine allenata da Gasperini è una delle tre che ancora non hanno avuto alcun rigore contro. Oltre alla Roma ci sono anche Lazio e Cagliari.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

13 incontri disputati

8 vittorie Roma

4 pareggi

1 vittoria Como

19 gol fatti Roma

7 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1949/1950 Serie A Roma vs Como 0-1, 33° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Roma vs Como 2-1, 27° giornata