Quando Kean castigò la Fiorentina e scatenò la contestazione dei tifosi viola

Siamo solo alla quindicesima giornata, ma lo scontro tra Fiorentina e Verona assume già dei connotati drammatici (in senso sportivo ovviamente), specialmente per i viola. La formazione prima allenata da Pioli e ora da Vanoli è l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita e ha battuto di gran lunga il primato negativo del club (peggior partenza della storia). Inoltre ha perso le ultime due gare e in casa ha fatto solo due punti.

La compagine scaligera invece nel corso dell’ultimo turno si è tolta di dosso quello zero dalla casella vittorie che, così come per i gigliati era davvero un grande peso. Tre i punti ottenuti in trasferta da Zanetti e i suoi, frutto di tre pareggi e quattro sconfitte.

In sei occasioni su 39 partite di campionato giocate a Firenze, il Verona è riuscito a vincere. Ultimo successo gialloblu è quello del 28 gennaio 2018, un risultato pesantissimo per altro, perché la partita finì 1-4 con doppietta, pensate un po’, di Moise Kean per i veneti. Una gara che terminò con una pesante contestazione da parte dei tifosi gigliati alla propria squadra.

Penultima difesa quella della Fiorentina con ben 24 gol subiti, ma soprattutto due sole volte la compagine toscana ha terminato un match senza prendere reti. Questo è un primato negativo condiviso con il Genoa. Così come negativo è il fatto che sia viola che gialloblu hanno mandato a segno solamente sei giocatori diversi. Un ultimo posto nella coop del gol che è detenuto anche da Pisa e Parma, rimasti a secco nei rispettivi impegni di questa giornata.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

39 incontri disputati

22 vittorie Fiorentina

11 pareggi

6 vittorie Verona

63 gol fatti Fiorentina

33 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Verona 4-0, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Verona 3-1, 12° giornata