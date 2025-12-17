Modena-Venezia, chi segnerà per primo: Gliozzi oppure Adorante?

Venezia OK nelle ultime 3 trasferte a Modena.

Nel 2016/2017 in C fu 1-2: Bajner al 28’, Geijo al 32’, Modolo al 54’.

Nel 2022/2023 in B ecco un 2-2: Tremolada al 37’, Bonfanti al 53’, Crnigoj al 60’, Johnsen al 90’.

Nel 2023/2024 fu 1-3 in cadetteria: Bonfanti al 48’, Altare al 55’, Gytkjaer al 76’, Bjarkason all’83’.

Ma non si tratta di striscia record per gli arancioneroverdi.

Perché fra il 1964-1965 e il 1988-1989 furono 5 i risultati positivi per i veneti (1V – 4X).

A colpire è però un altro dato.

Dall’annata sportiva 1988-1989 almeno una delle due squadre in campo al Braglia finisce a rete. Meglio, per 6 volte hanno marcato entrambi i club, in 3 circostanze ha segnato soltanto uno.

La bilancio dei 28 precedenti Modena-Venezia sorride ai gialloblù in vantaggio per numero di vittorie, 11-6, e marcature, 38-24, mentre i segni X ammontano a 11.

Attenzione: sommando le reti degli emiliani a quelle dei veneti arriviamo a 4 lunghezze da quota 50!

Situazione in classifica.

Modena con 29 punti (8V – 5X – 3P con 24GF e 11GS), 17 dei quali al Braglia (5V – 2X – 1P con 14GF e 5GS). Anche il Venezia è a 29 (8V – 5X – 3P con 28GF e 13GS), ma soltanto 8 lontano dal Penzo (1V – 5X – 2P con 9GF e 9GS).

Fari puntati su due bomber.

Ettore Gliozzi fra i gialloblù: 8 centri in questo torneo, 2 decisivi ai fini del risultato, 3 a sbloccare lo 0-0. Andrea Adorante fra gli arancioneroverdi: 7 reti in questo campionato, 1 decisivo ai fini del risultato, 4 a sbloccare lo 0-0.

Nella statistiche dei primi marcatori occupano, rispettivamente, la prima (in coabitazione con Cisse, Koutsoupias, Schiavi) e la seconda posizione.

TUTTI I PRECEDENTI A MODENA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

28 incontri disputati

11 vittorie Modena

11 pareggi

6 vittorie Venezia

38 gol fatti Modena

24 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Venezia 1-0, 9° giornata 1932/1933

L’ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Venezia 1-3, 8° giornata 2023/2024