Derby Scudetto -1 - Pioli mai vittorioso in casa contro Conte

vedi letture

Il bilancio di mister Stefano Pioli nei derby milanesi di campionato è in equilibrio: 1 vittoria e 1 sconfitta alla guida del Milan, 2 pareggi dalla panchina dell’Inter. Il rendiconto di coach Antonio Conte è, al contrario, positivo, nonostante l’esito dell’ultimo incrocio: 2 successi e 1 battuta d’arresto guidando sempre l’Inter.

Quello di domenica pomeriggio sarà il decimo faccia a faccia fra i due tecnici nei campionati italiani.

I primissimi Pioli-Conte, fra l’altro, andarono in scena in cadetteria: Grosseto-Bari 2-2 nel 2007/2008 e Piacenza-Bari 2-2 nel 2008/2009.

Da sottolineare come l’allenatore originario di Parma sia ancora alla ricerca del primo successo quando ospita il collega di Lecce.

Ma alla vigilia di Inter-Milan di un girone fa mai aveva superato il collega, rimediando fino ad allora 5 sconfitte e 3 segni X, poi…

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

3 pareggi

5 vittorie Conte

10 gol fatti squadre di Pioli

17 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Pioli

4 pareggi

7 vittorie Inter

23 gol fatti squadre di Pioli

28 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Conte

2 pareggi

2 vittorie Milan

17 gol fatti squadre di Conte

9 gol fatti Milan