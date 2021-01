I soli 7 marcatori della Lazio. Fiorentina, se non ci fosse stata la partita con la Juve...

La Lazio in questa stagione va molto in trasferta che in casa. La formazione biancoceleste ha già perso tre volte all'Olimpico (su sette gare). La Fiorentina formato trasferta è un mezzo disastro. Se non ci fosse stata la bella vittoria per 3-0 sul campo della Juventus saremmo a parlare di disastro tout court. I viola hanno ottenuto solo cinque punti lontano da casa (come il Parma), peggio c'è solo il Crotone con due.

Lazio-Fiorentina è sinonimo, spesso, di polemiche, come quelle scoppiate sul rigore concesso ai biancocelesti lo scorso 27 giugno, che ha permesso alla squadra di Inzaghi riportare in parità le sorti dell'incontro poi vinto per 2-1 nel finale. Biancocelesti in serie positiva interna contro i viola con 3 vittorie e un pareggio. Ultima affermazione gigliata il 4-2 alla 38esima giornata della stagione 2015/16.

A dispetto della considerazione che c'è della Lazio (squadra ritenuta offensiva per attitudine) possiamo dire che sono solamente 7 i giocatori diversi mandati a segno dai capitolini in queste 15 partite. Di meno ne ha solo il Parma con 6.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

35 vittorie Lazio

22 pareggi

14 vittorie Fiorentina

122 gol fatti Lazio

66 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Fiorentina 2-1