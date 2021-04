Il parmense Pioli torna a casa in cerca dei tre punti

Stefano Pioli, Milan, non solo è nato a Parma, ma nelle fila del Parma è diventato calciatore professionista e sulla panchina del Parma s’è seduto anche come allenatore.

Dalla sua città, però, dovrà tornare con i tre punti in tasca, anche per evitare che la Juventus (altra sua ex) lo sorpassi in classifica in caso di risultato positivo domenica contro il Genoa.

Con Roberto D’Aversa, coach dei gialloblù, sono 3 i precedenti in campionato. Colpisce l’assenza di segni X. Soprattutto, dopo il KO in Fiorentina-Parma 0-1 del 2018-2019, sono arrivati 2 successi.

Fra Serie A e cadetteria le sfide alla sue doppia ex squadra ammontano a 15. Le gare a punti sono 12. E da quando veste il rossonero sono arrivate 2 vittorie e 1 pareggio (il 2-2 nel girone d’andata di questo torneo).

Al contrario mister D’Aversa in 4 tentativi non ha ancora colto i tre punti contro il Diavolo.

PS: all’inizio scrivevamo di Pioli mister del Parma. Con lui i Ducali in campionato hanno raccolto 3 affermazioni, 6 pareggi, 13 battute d’arresto nelle 22 giornate affrontate nel 2006-2007.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E PIOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

2 vittorie Pioli

2 gol fatti squadre di D’Aversa

4 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie D’Aversa

1 pareggio

3 vittorie Milan

3 gol fatti squadre di D’Aversa

7 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL PARMA IN CAMPIONATO

5 vittorie Pioli

7 pareggi

3 vittorie Parma

18 gol fatti squadre di Pioli

11 gol fatti Parma