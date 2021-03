L'astinenza Parma e lo zero di D'Aversa. Tanti gol della Roma nei primi tempi

Il Parma non riesce proprio più a vincere. Anche a Firenze, nell'ultimo turno di campionato, aveva la vittoria in mano dopo aver segnato il 3-2 all'89'. Eppure si è fatta raggiungere in pieno recupero dalla Fiorentina. E' la squadra di Serie A che non vince da più tempo. L'ultima vittoria gialloblu è stata ottenuta alla nona giornata ovvero il 30 novembre scorso. Da quando è arrivato D'Aversa sulla panchina non sono mai stati ottenuti i tre punti. La Roma ha invece vinto le ultime due partite giocate, ma soprattutto ha una grossa differenza di rendimento tra casa e fuori: in trasferta ha ottenuto solo 17 punti contro i 33 fatti nella Capitale.

I giallorossi sono in vantaggio 13-9 (come vittorie) nei confronti disputati a Parma. Il risultato ritardatario è però il pareggio: l'ultimo è lo 0-0 del 24 ottobre 2010. Solamente 4 volte su 26 partite in terra emiliana le due squadre si sono divise la posta in palio.

Un solo rigore contro: il Parma è la compagine che se n'è visti fischiare meno a sfavore di tutto il lotto della massima categoria. I gialloblu hanno anche il peggior attacco assoluto con 23 gol fatti in 26 partite. La Roma invece è la squadra che ha segnato di più nei primi tempi con 30 reti all'attivo.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA

9 vittorie Parma

4 pareggi

13 vittorie Roma

29 gol fatti Parma

40 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1990/1991 Serie A Parma vs Roma 2-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Roma 2-0