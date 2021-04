L'equilibrio che regna fra Simone Inzaghi, Lazio, e Stefano Pioli, Milan

Otto precedenti in campionato fra i mister Simone Inzaghi, Lazio, e Stefano Pioli, Milan.

Il bilancio che producono è di perfetto equilibrio per quanto riguarda i risultati dei match: 3 successi a testa e 2 segni X.

Unica differenza nel computo dei gol marcati: 15-11 per il tecnico originario di Parma.

Fra l’altro i numeri dei due tecnici si equivalgono sia all’Olimpico (Inzaghi vittorioso in Lazio-Fiorentina 1-0 del 2018-2019; 1 pareggio in Lazio-Fiorentina 1-1 del 2017-2018; Pioli trionfante in Lazio-Milan 0-3 del 2019-2020) che negli altri stadi che hanno fatto da sfondo a questa sfida.

Il mister rossonero è in svantaggio con la sua ex squadra. Anche se da quando ha l’ufficio a Milanello s’è imposto in 2 scontri di campionato sui 3 affrontati. Quello biancoceleste ha numeri negativi negli incroci col Diavolo e l’ultimo successo risale al girone d’andata dello scorso torneo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E PIOLI IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

3 vittorie Pioli

11 gol fatti squadre di Inzaghi

15 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL MILAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Inzaghi

2 pareggi

5 vittorie Milan

11 gol fatti squadre di Inzaghi

15 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

4 vittorie Pioli

4 pareggi

7 vittorie Lazio

20 gol fatti squadre di Pioli

25 gol fatti Lazio