La forza del Verona? La fase difensiva. L'unica sfida in A in casa col Crotone...

vedi letture

Risultati altalenanti per il Verona nel corso delle ultime giornate. I gialloblu fino ad oggi hanno conquistato più punti fuori casa che in casa (13 in trasferta e 11 tra le mura amiche). Il Crotone ha perso tre delle ultime quattro partite giocate e fa fatica a restare attaccato al treno salvezza. I calabresi sono ultimi per rendimento in trasferta, con zero vittorie ottenute e solamente due punti conquistati.

Sette le partite giocate a Verona tra queste due squadre e una sola volta si sono imposti i rossoblu. Tra l'altro è successo nell'unica sfida disputata in Serie A e anche in maniera netta: 3-0 il 21 gennaio 2018. Al termine di quella stagione sono retrocesse in B entrambe le formazioni.

La vera forza del Verona in questo campionato sembra essere rappresentata dalla fase difensiva della squadra. La compagine di Juric ha la miglior difesa (a pari merito con Juventus e Napoli) con 15 gol subiti (8 di questi in casa). Non avendo preso gol contro il Torino, il Milan si è portato in testa alla classifica dei clean sheet (partite terminate senza subire reti che sono sei), ma il Verona è lì che è pronto ad eguagliare la performance dei rossoneri, essendo a quota 5.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

2 vittorie Verona

4 pareggi

1 vittoria Crotone

7 gol fatti Verona

8 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2004/2005 Serie B Verona vs Crotone 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2018/2019 Serie B Verona vs Crotone 1-1