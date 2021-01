La Roma una macchina da gol nei primi 45 minuti...e uno schiacciasassi in casa

Tre vittorie e una sconfitta per la Roma nelle ultime quattro gare. L'ultimo pareggio per la compagine di Fonseca risale a cinque giornate fa. La squadra giallorossa ha il miglior rendimento interno di tutta la Serie A. All'Olimpico, in sette partite giocate, ha totalizzato la bellezza di 17 punti, con 5 vittorie e 2 pareggi (e zero sconfitte ovviamente). Anche la Sampdoria non pareggia da diverso tempo. Nelle ultime cinque partite giocate ci sono due vittorie e tre sconfitte. Quella blucerchiata è una squadra che quest'anno si trova meglio in trasferta che in casa, avendo ottenuto fin qui fuori dalle mura amiche 10 dei suoi 17 punti in classifica.

Abbiamo fatto molto riferimento ai pareggi perché nella Capitale è questo il risultato ritardatario in Roma-Sampdoria. Non si verifica dal 26 settembre 2012 (1-1). Dopo di quel pari, cinque vittorie giallorosse e due della Samp. I blucerchiati si sono imposti solo 10 volte su 62 partite giocate in casa dei capitolini.

La Roma è una vera e propria macchina da gol nei primi tempi: sono ben 19 le reti realizzate dalla squadra di Fonseca nei primi 45 minuti, nessuno è riuscito a fare meglio in A. Attenzione in particolar modo all'ultimo quarto d'ora perché lì sono arrivati 10 di queste 19 reti. La Sampdoria sta avendo un ottimo contributo dalla propria panchina. Cinque i gol siglati da giocatori entrati a partita in corso; meglio hanno fatto solo Napoli e Atalanta con sei.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

40 vittorie Roma

12 pareggi

10 vittorie Sampdoria

115 gol fatti Roma

52 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1946/1947 Serie A Roma vs Sampdoria 3-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Sampdoria 2-1