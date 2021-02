La sua ultima rete in Serie A mise KO la Juventus di Ronaldo

L’ultima rete in Serie A l’ha marcata proprio alla Juventus dei nove scudetti di fila. Non solo. E’ stata quella anche l’ultima rete decisiva per l’esito di un match che l’ha visto protagonista.

La passata stagione la sfida del Bentegodi terminò col punteggio di 2-1 per i gialloblù: Ronaldo al 65’, Borini al 76’, Pazzini all’86’. Per l’ex attaccante di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan e Verona fu quello marcato su rigore l’ultimo dei 115 gol messi a segno nel massimo campionato italiano.

Oggi Pazzini si divide fra i ruoli di opinionista tivù e il corso di direttore sportivo. Ma i veneti non schiereranno neppure Borini, impegnato nel campionato turco.

La Vecchia Signora non sbanca il Bentegodi dal 3-1 alla 2017-2018: doppietta di Dybala, centro di Matuidi, rete della bandiera dell’ex Caceres.

Il bilancio dei 30 incontri disputati fra Serie A e cadetteria (nel 2006-2007) vede gli scaligeri in vantaggio sul fronte delle vittorie, 11-9, ma all’inseguimento per quanto riguarda il totale delle marcature, 35-36.

Il più recente segno X è rappresentato dal 2-2 del 2014-2015. Anzi, gli ultimi 3 pareggi sono arrivati tutti col punteggio di 2-2. Perché dobbiamo aggiungere anche quelli delle annate 2013-2014 e 2001-2002.

Nell’ultimo turno di campionato Ronaldo e compagni hanno superato il Crotone col punteggio di 3-0. E per CR7 è arrivata una doppietta di testa che l’ha riportato in vetta alla classifica dei marcatori (18 centri in 19 caps). L’Hellas ha fatto 2-2 al Ferraris contro il Genoa, in una gara che è stata un rincorrersi di emozioni e con i tre punti svaniti al 94’.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A SERIE B)

30 incontri disputati

11 vittorie Hellas Verona

10 pareggi

9 vittorie Juventus

35 gol fatti Hellas Verona

36 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Juventus 2-3, 18° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Juventus 2-1, 23° giornata 2019/2020