Lecce-Monza a rischio di 0-0. Nonostante Coda e le coop del gol

vedi letture

Undici volte su venti le sfide in Serie B fra Lecce e Monza sono terminate col segno X. Non solo. In 5 differenti occasioni c’è scappato il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

A distanza di oltre vent’anni torna nel palinsesto di cadetteria Lecce-Monza. I salentini sono reduci dalla retrocessione al termine della stagione 2019-2020 in Serie A. I brianzoli invece sono tornati nel secondo livello del calcio italiano dopo la promozione a suon di record dalla Serie C.

Negli ultimi tre incroci fra le due compagini sono comparsi tutti i segni possibili in schedina. Nel 1984-1985 al 19esimo turno fu 1-0 con Rossi man of the match. Nel 1992-1993 ecco quindi un pareggio per 1-1: Rizzolo da un lato, Robbiati dall’altro. Nel 1998-1999 il più recente incrocio, arrivò un successo ospite per 1-0 e Oddo match winner.

I biancorossi sono reduci da 3 vittorie senza soluzione di continuità. Il Lecce dopo il KO rimediato dalla Spal al 14esimo turno ha messo assieme un successo, 2-1 sul Vicenza, e un pareggio, 2-2 con il Cittadella.

Da segnalare che in Lecce-Monza saranno avversari il bomber della Serie B, quel Coda già a quota 10 centri, e la difesa meno battuta del campionato, quella brianzola con 12 reti incassate (e che svetta anche per numero di clean sheet, 9).

Attenzione però alle molteplici soluzione offensive a disposizione dei due tecnici. Nella classifica delle coop del gol il Lecce è terzo con 12 bomber differenti, mentre il Monza segue al quarto posto con 11.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE B)

10 incontri disputati

3 vittorie Lecce

5 pareggi

2 vittorie Monza

7 gol fatti Lecce

6 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Monza 0-0, 28° giornata 1976/1977

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Monza 0-1, 13° giornata 1998/1999