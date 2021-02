Marazzina è nella storia di Chievo-Reggiana. Tanti realizzatori per i veneti

Undici giornate di imbattibilità. Dodici conteggiando anche il derby di recupero col Vicenza. Il Chievo Verona è in un periodo positivo in campionato visto che non perde dalla decima giornata e dopo quella battuta d'arresto ha collezionato cinque vittorie e sette pareggi per un totale di 22 punti. La Reggiana invece ha perso cinque delle ultime sette partite disputate. In trasferta gli emiliani hanno un rendimento quasi catastrofico con sette punti raccolti in dieci partite. Peggio ha fatto solo l'Ascoli con sei.

Tre i precedenti tra queste due squadre in casa del Chievo: nessuna vittoria della Reggiana. Ma il dato più significativo che possiamo ricavare è che si segna davvero poco. Un solo gol in tre partite e a segnarlo è stato il clivense Massimo Marazzina nella gara giocata il 28 settembre 1997.

E' un collettivo di marcatori quello del Chievo, perché sono già 15 i giocatori diversi andati a segno in questo campionato nelle fila della squadra allenata da Aglietti. Meglio dei veronesi ha fatto solo un'altra squadra veneta, ovvero il Cittadella arrivata addirittura a quota 18.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA

1 vittoria Chievo Verona

2 pareggi

0 vittorie Reggiana

1 gol fatto Chievo Verona

0 gol fatti Reggiana

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1995/1996 Serie B Chievo Verona vs Reggiana 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

1998/1999 Serie B Chievo Verona vs Reggiana 0-0