Milan schiacciasassi fuori casa. Cagliari è come se fosse San Siro per i rossoneri

Dieci partite senza vittoria (4 pareggi e 6 sconfitte). Una serie nera che ha portato il Cagliari nella zona calda della classifica, con Di Francesco messo in discussione. Dall'altra parte invece stasera c'è un Milan che è in vetta in graduatoria, imbattuto in trasferta e con una sola sconfitta patita contro la Juventus. Fuori casa, per dirla tutta, i rossoneri hanno conquistato la bellezza di 22 punti su 24 disponibili, con 7 vittorie e un pari in 8 partite.

Il Cagliari in casa contro il Milan ha vinto la miseria di 5 volte in 38 gare giocate, anche se l'ultima volta non è molto distante nel tempo ovvero il 28 maggio 2017 (2-1). In pratica queste sono statistiche 'da San Siro' più che da trasferta per la compagine milanese.

Oltre alla leadership in classifica, il Milan è primissimo anche come rigori a favore calciati; sono ben 11 quelli avuti dalla squadra di Pioli, con la seconde, ovvero la Juve e la Roma, più che doppiate essendo a quota 5. Cìè un segmento di partita in cui i rossoneri non hanno ancora segnato nemmeno una rete ed è quello che va dal 61' al 75', a cavallo dunque della metà del secondo tempo. Quanto al Cagliari, il massimo in fase realizzativa lo dà nel primo quarto d'ora nella ripresa: 8 gol all'attivo per i rossoblu, meglio solo la Lazio con 9.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

5 vittorie Cagliari

17 pareggi

16 vittorie Milan

32 gol fatti Cagliari

51 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Milan 2-1

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Milan 0-2