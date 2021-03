Quando il Venezia di Spalletti sfidava la Reggina di Baronio e Pirlo

Scartabellando gli almanacchi del calcio italiano rintracciamo 6 precedenti Venezia-Reggina fra Serie A e cadetteria. E colpisce subito un dato: ammontano a zero i pareggi. Perché sono 5 i successi veneti, contro 1 solo calabrese.

Sabato al Penzo saranno faccia a faccia la squadra che ha fatto meno segni X fra le mura di casa, il Venezia con solo 2, e la quarta per numero di trasferte chiuse in parità, la Reggina con 7. Ma le curiosità non si esauriscono qua. Perché se cerchiamo l’ultimo pareggio di arancioneroverdi in casa e granata in trasferta ci imbattiamo per due volte nello stesso avversario, il Pisa. I toscani conquistarono un punto in laguna lo scorso 4 gennaio, fecero il bis all’Arena Garibaldi-Anconetani ospitando i calabresi il 6 marzo.

Fra i match da ricordare c’è sicuramente quello nella Serie A 1999-2000.

Alla 12esima giornata terminò col punteggio di 2-0 e la doppietta di Maniero, al 56’ e al 67’. Era il Venezia allenato da Spalletti. La Reggina rispondeva con Colomba in panchina e la coppia Baronio-Pirlo in campo.

A fine stagione i destini delle due compagini si sarebbero divisi, una salva e ancora in A, l’altra terz’ultima e retrocessa di livello.

Fra le curiosità legate alle varie classifiche di rendimento 2020-2021 segnaliamo quella che vede la Reggina come seconda squadra per punti persi nel passaggio dai primi ai secondi tempi. Gli amaranto, infatti, se i match terminassero al 45’ sarebbero a 48 punti. La graduatoria in corso di validità li vede 11 punti più indietro, a 37.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A E SERIE B)

6 incontri disputati

5 vittorie Venezia

0 pareggi

1 vittoria Reggina

12 gol fatti Venezia

3 gol fatti Reggina

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Reggina 2-0, 9° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Reggina 4-0, 19° giornata 1997/1998