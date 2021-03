Quel Sassuolo-Napoli deciso da... un gol nella porta sbagliata

Dopo 3 pareggi senza soluzione di continuità, fra il 2016-2017 e il 2018-2019, la passata stagione si imposero gli azzurri col punteggio di 2-1. A decidere il match fu però un gol nella porta sbagliata quattro minuti dopo il novantesimo. Ad aprire le marcature era stato, infatti, Traorè al 29’, quindi il pareggio di Allan 57’… poi l’autogol decisivo di Obiang al 94’.

Dai Sassuolo-Napoli è uscito un solo segno 1 in schedina. Fu nel 2015-2016, altro 2-1, stavolta per gli emiliani: Hamsik al 3’, Floro Flores al 32’, Sansone all’84’.

I ragazzi di mister Gattuso arrivano a questo scontro diretto dopo il successo nel derby campano con il Benevento per 2-0 (soprattutto il ritorno al gol di Mertens, evento che mancava dalla nona giornata). Quelli di De Zerbi hanno invece usufruito di un turno di riposo per via del rinvio del match contro il Torino che era programmato per lo scorso venerdì e avrebbe dovuto aprire il palinsesto della 24esima giornata di Serie A 202-2021.

All’andata, attenzione-attenzione, fu successo neroverde per 2-0: Locatelli al 59’ e Maxime Lopez al 95’.

Chiusura con l’andamento dei due club nel nuovo anno.

Il Sassuolo sta viaggiando alla media di 1 punto/match (2V – 3X – 4P). Il Napoli corre più veloce, 1,80 punti/match (6V – 0X – 4P), ma non sembra avere mezze misure: o vince oppure perde.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

7 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

3 vittorie Napoli

7 gol fatti Sassuolo

10 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Napoli 0-2, 24° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Napoli 1-2, 17° giornata 2019/2020