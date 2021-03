Ranieri, che partenza contro Bologna e Mihajlovic. Le sconfitte arrivate a blocchi

E' la seconda volta che Mihajlovic 'gioca' in casa contro Ranieri nelle vesti di allenatore. Ma vi sono altri cinque precedenti a campi invertiti. La prima cosa che salta alla vista è che in sei partite complessive i due tecnici non si sono mai suddivisi la posta in palio: o ha vinto l'uno o l'altro. E in questo senso c'è da dire che siamo 3-3. Altra curiosità Ranieri è partito fortissimo, vincendo i primi tre confronti contro il tecnico serbo, poi c'è stato un blocco di tre vittorie dell'attuale allenatore del Bologna.

Per quasi due stagioni complete, Sinisa Mihajlovic si è seduto sulla panchina della Sampdoria che con lui alla guida è arrivata dodicesima nel 2013/14 e settima l'anno successivo. Una volta ogni due partite, il serbo esce vittorioso contro la sua ex squadra (tra l'altro sono 4 le affermazioni di fila ottenute dal nativo di Vukovar).

Anche contro il Bologna, Ranieri era partito molto bene. Fino alla stagione 2011/12 (dieci gare giocate fino a quel momento) non c'erano sconfitte nel suo cammino contro i rossoblu, ma la bellezza di 8 vittorie e 2 pareggi. Le ultime quattro gare giocate però non sono andate nel verso giusto per lui, nel senso che sono arrivate quattro sconfitte di fila. Ranieri oggi spera di interrompere questa maledizione.

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS RANIERI

3 vittorie Mihajlovic

0 pareggi

3 vittorie Ranieri

9 gol fatti squadre Mihajlovic

11 gol fatti squadre Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS SAMPDORIA

6 vittorie Mihajlovic

4 pareggi

2 vittorie Sampdoria

21 gol fatti squadre Mihajlovic

12 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS BOLOGNA

8 vittorie Ranieri

2 pareggi

4 vittorie Bologna

25 gol fatti squadre Ranieri

18 gol fatti Bologna