Roma, 48 anni senza sconfitte in casa col Verona. La lunga serie giallorossa

Roma imbattuta all'Olimpico. La formazione giallorossa è l'unica tra tutte le squadre di A a non avere perso neanche una partita interna. 13 fin qui i punti raccolti in trasferta dal Verona con sole due sconfitte in nove gare giocate lontano dal Bentegodi.

Gli scaligeri hanno vinto solamente due volte in casa della Roma in 30 partite. Per ritrovare l'ultimo successo tocca tornare indietro: Roma-Verona 0-1 28 gennaio 1973, quindi esattamente 48 anni fa. I giallorossi possono dunque vantare una serie molto lunga di risultati positivi interni contro i gialloblu: siamo a quota 23 (18 vittorie e 5 pareggi).

24 gol. La Roma nei primi tempi non conosce rivali per reti realizzate. La squadra di Fonseca ha anche il primato di segnature nel segmento di partita che va dall'inizio fino al 15' (8) e in quello dal 30' fino alla fine del primo tempo (11).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

21 vittorie Roma

7 pareggi

2 vittorie Verona

50 gol fatti Roma

20 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1951/1952 Serie B Roma vs Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Verona 2-1