Roma, peccato che le partite non finiscano al 45'. Bologna cooperativa del gol

I risultati altalenanti dell'ultimo periodo hanno allontanato la Roma dalla zona Champions League. La squadra di Fonseca resta però ampiamente in corsa per approdare alla prossima Europa League, competizione nella quale è ancora in lizza anche in questa stagione (viene tra l'altro da un successo ottenuto in settimana sul campo dell'Ajax). Bologna senza mezze misure nelle ultime sei partite: tre vittorie e tre sconfitte. Raggiunta una posizione tranquilla di classifica da parte della squadra di Mihajlovic.

Roma in vantaggio in casa propria sul Bologna che però ha vinto 19 volte all'Olimpico su 71 incontri disputati, compreso l'ultimo match giocato, quello del 7 febbraio 2020 (2-3).

Il Bologna è per il momento la vera cooperativa del gol in Serie A (al pari dell'Atalanta). I rossoblu hanno mandato a segno 16 giocatori diversi in questa stagioni e guardano tutti dall'alto verso il basso. Se le partite fossero finite al 45', la Roma sarebbe stata seconda in classifica con i suoi 52 punti, dietro solo al Milan con 57. I giallorossi hanno anche il record di marcature nei primi tempi con 31 gol fatti contro i 30 dell'Atalanta che segue.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

31 vittorie Roma

22 pareggi

19 vittorie Bologna

107 gol fatti Roma

77 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Bologna 2-2

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Bologna 2-3