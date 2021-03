Salernitana-Spal a forte rischio di... 0-0

vedi letture

Fra le due compagini ci sono cinque punti di differenza in classifica: la Salernitana staziona a 42 (25 in casa: 7V – 4X – 1P), la Spal insegue a 37 (15 fuori: 3V – 6X – 3P).

I precedenti, in cadetteria più quella che è tornata a chiamarsi Serie C, ammontano a 6 in Campania. I padroni di casa sono in vantaggio sia sul fronte dei successi che su quello delle marcature. Anzi, solo in 2 occasioni gli ospiti hanno acciuffato dei punti: grazie all’1-1 del 1949-1950 e al successo per 2-1 del 2016-2017.

Un girone fa, all’andata, si imposero i biancazzurri per 2-0: Valoti al 6’ e Di Francesco al 41’.

Rischio alto di 0-0… perché se diamo uno sguardo alla classifica dei clean sheet, vale a dire le gare terminate a porta inviolata, la Spal è seconda dietro al Monza con un valore pari a 10, mentre la Salernitana si ritrova quinta con 9. Se a tutto questo ci aggiungiamo che la Bersagliera ha marcato con 10 giocatori differenti (peggio solo il Pescara con 9) e che gli Estensi sono a quota 12 (ma il Cittadella primo è a 18).

Come arrivano i due club a questo appuntamento?

Venerdì la Salernitana ha fatto 0-0 contro la Reggiana. Sabato la Spal ha fatto 1-4 con la Reggina. Insomma, avversarie simili per nome ma… risultati dei match visibilmente differenti.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

6 incontri disputati

4 vittorie Salernitana

1 pareggio

1 vittoria Spal

10 gol fatti Salernitana

3 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Spal 1-0, 30° giornata 1938/1939

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Spal 1-2, 28° giornata 2016/2017