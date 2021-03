Sampdoria a porte troppo aperte. Cagliari, bene Semplici ma il resto della panchina...

La vittoria alla Sampdoria manca dalla 22esima giornata, mentre il Cagliari con Semplici al posto di Di Francesco ha conosciuto solo vittorie: due gare e sei punti portati a casa. Con questo ritmo la salvezza non sarebbe in discussione di certo per i sardi.

Sei i risultati utili consecutivi della Samp in casa contro il Cagliari parliamo di quattro vittorie e due pareggi. Ultimo successo dei sardi in terra ligure (complessivamente sono 7 in 39 partite) lo 0-1 del 28 ottobre 2012.

La Sampdoria è la squadra con il Crotone che ha chiuso il minor numero di partite con la porta inviolata (solo due). Contributo nullo dalla panchina per il Cagliari: zero reti segnate da giocatori partiti come riserve al pari di Parma e Crotone.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

12 vittorie Sampdoria

20 pareggi

7 vittorie Cagliari

51 gol fatti Sampdoria

33 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1964/1965 Serie A Sampdoria vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Cagliari 3-0